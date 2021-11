Lukaschenko fordert von Deutschland Aufnahme von Migranten

In der Krise um Tausende in Belarus (Weißrussland) gestrandete Migranten hat Machthaber Alexander Lukaschenko bei einem Besuch in der Notunterkunft Deutschland erneut zur Aufnahme der Menschen aufgefordert. "2.000 Menschen - das ist kein großes Problem für Deutschland", sagte Lukaschenko am Freitag in Brusgi an der Grenze zu Polen. "Kanzlerin Merkel ist damit einverstanden", behauptete er erneut.

SN/APA/AFP/SAFIN HAMED Ernuet wurden hunderte Flüchtlinge in IRak zurückgebracht