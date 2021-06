Lukaschenko geht es ans Geld

Die EU bringt Wirtschaftssanktionen gegen Belarus auf den Weg. Österreich leistete beim Finanzbereich hinhaltenden Widerstand.

Der Druck auf Wien und Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) muss groß gewesen sein. Am Freitag zeigte er Wirkung: Österreich stimmt Finanzsanktionen gegen das Regime in Belarus zu. Am Montag werden die EU-Außenminister ein weiteres Maßnahmenpaket gegen Machthaber Alexander Lukaschenko und seine Getreuen auf den Weg bringen.

Es soll die Antwort sein auf die Kaperung der Ryanair-Maschine, die am Pfingstwochenende zur Landung in Minsk gezwungen worden war, um den an Bord befindlichen Oppositionellen Roman Protassewitsch und seine Partnerin Sofia ...