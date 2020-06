Lukaschenko greift vor Wahl in Weißrussland durch

Die Republik Belarus (Weißrussland) hat nach Angaben ihres autoritären Staatschefs Alexander Lukaschenko eine Revolution vor der Präsidentenwahl am 9. August abgewendet. Belarus habe einen "groß angelegten Plan zur Destabilisierung" des Landes zerstört, sagte er der Staatsagentur Belta in Minsk zufolge am Freitag.

SN/APA (AFP)/ALEXANDER ZEMLIANICHEN Weißrusslands autoritärer Präsident Lukaschenko