Lukaschenko: Prigoschin ist in Russland und nicht in Belarus

Der Chef der Wagner-Söldner, Jewgeni Prigoschin, hält sich nach Angaben des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko im russischen St. Petersburg auf und nicht mehr in Belarus. Die Kämpfer der russischen Söldner-Truppe seien in ihren dauerhaften Lagern, sagte Lukaschenko am Donnerstag. Es stehe weiterhin sein Angebot, dass einige von ihnen nach ihrer Meuterei in Belarus stationiert werden könnten.

BILD: SN/APA/AFP/ALEXANDER NEMENOV Laut Lukaschenko ist der Wagner-Chef in St. Petersburg