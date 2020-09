Lukaschenko: "Putin ist wie ein älterer Bruder für mich"

Der bedrängte Machthaber in der Ukraine umschmeichelt den Kremlherrscher.

Es ist ja nicht so, dass Alexander Lukaschenko die Opposition in Belarus ignorieren würde. Im Gegenteil. Am Mittwoch drangen maskierte Polizisten in das Büro des Bürgerrechtsanwalts Maxim Snak ein und führten ihn ab. Mit seiner Festnahme ist der Koordinierungsrat der Opposition in Minsk nahezu führungslos. Sechs von sieben Präsidiumsmitgliedern sind im Exil oder in Haft. Nur die 72-jährige Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch ist noch im Land und auf freien Fuß. Anders als Maria Kolesnikowa, die sich in einer spektakulären Aktion gegen ...