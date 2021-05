Lukaschenko sucht Hilfe bei Putin

Im Konflikt um die erzwungene Landung eines Passagierflugzeugs in Belarus hat die EU Sanktionen verhängt. Belarus, das ohnehin am Tropf Russlands hängt, ist nun noch mehr auf die Hilfe Moskaus angewiesen.

Unter dem Druck der EU-Sanktionen und der wachsenden Konfrontation mit dem Westen reiste der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko am Freitag zu einem Treffen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin. In Sotschi am Schwarzen Meer solle es um Fragen der weiteren bilateralen Entwicklung beider Länder gehen, teilte der Kreml mit. Die UN-Zivilluftfahrtorganisation will indes die von Belarus erzwungene Umleitung eines Ryanair-Flugzeugs nach Minsk untersuchen.

Es ist bereits das dritte Treffen Putins und Lukaschenkos in diesem Jahr - zu Redaktionsschluss ...