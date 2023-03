Lukaschenko warnt vor Atomwaffen-Einsatz durch Putin

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat am Freitag in einer Ansprache an sein Volk zu einem sofortigen Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine "ohne Vorbedingungen" aufgerufen. Man müsse den Konflikt lösen, bevor es zu einer weiteren Eskalation komme, so Lukaschenko. Wenn die russische Führung das Risiko eines Zusammenbruchs des Landes sehe, würde es seine "fürchterlichsten" Waffen zum Einsatz bringen, zitierte Reuters den belarussischen Diktator.

BILD: SN/APA/SPUTNIK/VLADIMIR ASTAPKOVICH Der belarussische Diktator gilt als wichtiger Verbündeter Putins