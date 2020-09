Lukaschenko weist EU-Kritik an seiner Amtseinführung zurück

Der umstrittene Staatschef in Weißrussland, Alexander Lukaschenko, hat die EU-Kritik an seiner Amtseinführung scharf zurückgewiesen. "Wir haben niemanden gebeten, unsere Wahlen anzuerkennen oder nicht anzuerkennen, oder die Legitimität des gewählten Präsidenten zu bewerten", sagte Lukaschenko am Donnerstag bei einem Treffen mit dem chinesischen Botschafter in Minsk. Bei Protesten gegen Lukaschenko wurden mehr als 360 Menschen festgenommen.

SN/APA (AFP/TUT.BY)/- Proteste in Wei§russland gegen erneute Amtszeit von Lukaschenko