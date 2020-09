Lukaschenkos Gegnerin sucht Hilfe in Brüssel

Sie bekam ein Frühstück, Solidaritätsadressen und einen Strauß Rosen.

Am Montag war die Führerin der weißrussischen Opposition, Swetlana Tichanowskaja, in Brüssel für Unterstützung der Demokratiebewegung in ihrem Land. Seit 45 Tagen reißen die Massenproteste gegen Staatspräsident Alexander Lukaschenko nicht ab, der seit 26 Jahren an der Macht ist. Und es bleiben will, obwohl es massive Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Wahl am 8. August gibt, zu dessen Sieger er sich erklärte.

"Nur mit Hilfe und Unterstützung durch die internationale Gemeinschaft werden wir fähig sein, unseren Kampf für ...