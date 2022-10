Lula da Silva erobert hauchdünn die Präsidentschaft in Brasilien

Herzschlagfinale bei der wichtigsten Wahl seit Ende der Diktatur. Der unterlegene Amtsinhaber Bolsonaro schweigt.

Das Wahlergebnis war gerade offiziell vom Wahlrat verkündet, da schickte der künftige Präsident Brasiliens einen Tweet in die Welt. Darauf sah man die linke Hand von Lula da Silva, welcher der kleine Finger fehlt, auf der brasilianischen Flagge liegen. Darunter stand nur ein Wort: "Democracia". Knapper und besser hätte man nicht zusammenfassen können, was am Sonntag in Brasilien passierte. Der Sieg des Linkspolitikers in der Stichwahl, der Anfang kommenden Jahres sein historisches drittes Mandat antritt, ist der Triumph der Hoffnung ...