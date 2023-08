Lula drängt bei Amazonsgipfel auf gemeinsame Maßnahmen

Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat zu Beginn des zweitägigen Gipfels zur Rettung des Amazonaswaldes die Teilnehmerländer aufgefordert, "dringende" gemeinsame Maßnahmen zu ergreifen, um die Zerstörung des größten Regenwaldes der Erde aufzuhalten. Der Kampf gegen die Abholzung sei von grundlegender Bedeutung, um der "dramatischen Verschärfung des Klimawandels" zu begegnen, sagte Lula am Dienstag in seiner Eröffnungsrede in der Stadt Belém.

BILD: SN/APA/AFP/EVARISTO SA Brasiliens Präsident Lula gegen die Zerstörung des Amazonas-Gebietes