Lula gegen Bolsonaro - Brasilien wählt Präsidenten

In Brasilien treffen am Sonntag in einer Stichwahl um das Präsidentenamt der rechtsextreme Amtsinhaber Jair Bolsonaro und der linke Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva aufeinander. Lula hatte die erste Runde am 2. Oktober gewonnen - allerdings mit deutlich geringerem Vorsprung als nach den Umfragen erwartet. Jetzt gilt das Rennen als offen. Die Stimmung im größten Land Lateinamerikas mit mehr als 210 Mio. Einwohnern ist nach einem hart geführten Wahlkampf sehr aufgeheizt.

