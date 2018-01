Lula will trotz Verurteilung Brasiliens Präsident werden

Trotz der Bestätigung seiner Verurteilung will Brasiliens ehemaliger Präsident Luiz Inacio Lula da Silva erneut für das Präsidentenamt kandidieren. "Jetzt will ich Kandidat für die Präsidentschaft sein", sagte er am Mittwoch vor Tausenden Anhängern in Sao Paulo. Zuvor hatte das Berufungsgericht seine Verurteilung wegen Korruption bestätigt und das Strafmaß auf zwölf Jahre und einen Monat erhöht.

SN/APA (AFP)/MIGUEL SCHINCARIOL Tausende Anhänger forderten Lulas Kandidatur