Luxemburg nahm Kinder aus griechischen Lagern auf

Griechenland hat am Mittwoch ein Dutzend unbegleitete Kinder aus überfüllten Flüchtlingslagern nach Luxemburg überstellt. Eine Gruppe von 58 weiteren Kindern soll am Samstag nach Deutschland fliegen. Die Schweiz will zu einem späteren Zeitpunkt 20 weitere Kinder aufnehmen. Griechenland hofft, in den kommenden Monaten insgesamt 1.600 unbegleitete Kinder in anderen Ländern unterzubringen.

SN/APA (POOL)/ORESTIS PANAGIOTOU Zwölf Kinder wurden aus Griechenland ausgeflogen