Luxemburgs Außenminister wirft ÖVP und FPÖ Handlangerei für Orban vor

In einem Interview in der am Montag erscheinenden Ausgabe des Nachrichtenmagazins "profil" übt Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn scharfe Kritik an der österreichischen ÖVP-FPÖ-Regierung: Mit der vor Kurzem beschlossenen Ablehnung des UN-Migrationspaktes agierten Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache als "Handlanger" von Ungarns rechtsnationalem Premier Viktor Orban.

SN/APA (AFP)/ALEX HALADA Luxemburgs Außenminister Asselborn übt scharfe Kritik