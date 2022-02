Luxusware Corona-Impfung: Wo es an der globalen Impfstoff-Verteilung hapert

Während hierzulande über die Impfpflicht gestritten wird, haben Menschen in ärmeren Ländern kaum Zugang zu Impfstoffen. Das kann auch für uns zum Problem werden, sagt Marcus Bachmann.

Es war eine scheinbar gute Nachricht: Mitte Jänner verkündete die Weltgesundheitsorganisation, dass eine Milliarde Impfdosen vor allem an ärmere Länder verteilt wurden. Dank der Initiative Covid-19 Vaccines Global Access, kurz Covax, an der sich auch Österreich beteiligt. Eine Milliarde Impfdosen - das klingt nach viel. Die WHO spricht gar von einem "Meilenstein". Doch ist er das tatsächlich?

Eigentlich plante Covax, bis Ende 2021 doppelt so viele Impfdosen zu verteilen. Doch die Länder und Pharmakonzerne kamen ihrem Versprechen nicht ...