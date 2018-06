Maas sieht Gesprächsbedarf mit neuem US-Botschafter Grenell

Der deutsche Außenminister Heiko Maas ist irritiert über jüngste Aussagen des neuen US-Botschafters Richard Grenell. "Ich habe diese Äußerungen natürlich zur Kenntnis genommen, auch die Kritik, die es dazu gegeben hat", sagte Maas. Grenell hatte Österreichs Kanzler Sebastian Kurz als "Rockstar" der europäischen Politik bezeichnet. Das wurde als Seitenhieb auf Bundeskanzlerin Merkel verstanden.

Für Aufregung sorgte in Deutschland aber auch, dass Grenell am Mittwoch kommender Woche ein Mittagessen für Kurz in der US-Botschaft in Berlin ausrichten wird. Aus dem Bundeskanzleramt hieß es dazu, das Treffen finde "auf beiderseitigen Wunsch" statt. Regierungssprecher Peter Launsky-Tieffenthal begründete das Treffen am Rande von Kurz' Berlin-Besuch damit, dass es "insbesondere in Zeiten wie diesen" gelte, "mit den engsten Vertrauten des US Präsidenten Kontakt zu halten, vor allem zu Fragen wie der Handelspolitik und der transatlantischen Beziehungen".

Es sei gut, dass Grenell am Mittwoch seinen Antrittsbesuch bei Außen-Staatssekretär Andreas Michaelis absolviere, sagte Maas nach einem Treffen mit seinem ungarischen Kollegen Peter Szijjarto am Dienstag in Berlin. "Es wird sicherlich einiges zu besprechen geben", erklärte der Sozialdemokrat. Als sein ungarischer Kollege in der Pressekonferenz verständnislos auf den Namen Grenell reagierte, konnte sich der Minister einen Seitenhieb nicht verkneifen. Sein Gast wisse nicht, worum es gehe, "was im übrigen die Bedeutung des Vorganges auch etwas beschreibt", sagte Maas.

Das rechtspopulistische US-Nachrichtenportal Breitbart hatte Grenell in einem Interview mit der Aussage zitiert, er sei ein großer Fan von Kurz und wolle konservative Politiker in ganz Europa stärken. Sein Lob für Kurz, den er als "Rockstar" der europäischen Politik bezeichnete, wurde gemeinhin als Angriff auf die deutsche Bundeskanzlerin Merkel verstanden, die der ÖVP-Chef in der Flüchtlingspolitik herausgefordert hatte.

Nach diplomatischen Gepflogenheiten werden Vorlieben für bestimmte politische Parteien oder Bewegungen nicht öffentlich gezeigt. Dies gilt als Einmischung in innenpolitische Angelegenheiten.

Genau das sorgt aber auch in seinem Heimatland USA für scharfe Kritik. "Wenn Botschafter Grenell nicht bereit ist, auf politische Erklärungen zu verzichten, sollte er unverzüglich abberufen werden", twitterte die demokratische Senatorin Jeanne Shaheen in der Nacht zum Dienstag. Botschafter sollten sich nicht in die lokale oder regionale Politik einmischen, "indem sie politische Parteien, Kandidaten oder Anliegen unterstützen."

Auch Shaheens Parteikollege und Senator Chris Murphy kritisierte Grenells Äußerungen. "Dieses Interview ist schrecklich, Botschafter sollten keine politische Partei im Ausland "stärken"", erklärte Murphy, der auch Mitglied des Senatsausschusses für Außenpolitik ist. Grenell habe ihm persönlich versichert, dass er sich als Botschafter aus der Politik heraushalten werde, sagte der Senator.

