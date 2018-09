Maaßen soll Aussagen zu Chemnitz-Video relativiert haben

Der deutsche Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen soll Medienberichten zufolge seine Aussagen zur Echtheit eines Videos zu den Ereignissen in Chemnitz relativiert haben. Nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" erklärte er in einem Schreiben an Innenminister Horst Seehofer (CSU), das Video sei nicht gefälscht, er sei falsch verstanden worden.

SN/APA (dpa)/Michael Kappeler Deutscher Verfassungsschutz-Chef Hans-Georg Maaßen