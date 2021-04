Machtkampf in der Union entschieden: Laschet bedankt sich bei Söder für den "Vertrauensbeweis"

Seit Dienstag ist klar: CDU-Chef Armin Laschet wird Kanzlerkandidat der Union. Zuvor hatte CSU-Chef Markus Söder seinen Rückzug bekannt gegeben. Laschet betonte, dass er in Zukunft eng mit dem bayerischen Ministerpräsidenten zusammenarbeiten werde.

Die Freude und die Erleichterung waren Armin Laschet ins Gesicht geschrieben, als er am Dienstagnachmittag vor die Presse trat, um ein Statement zu seiner Kanzlerkandidatur abzugeben. Man habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, sagte Laschet. In der CDU sei man aber der Schwesterpartei CSU sehr dankbar, dass sie die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur in die Hände des CDU-Vorstands gelegt habe.

Einen Tag zuvor hatte CSU-Chef Markus Söder angekündigt: "Wenn die CDU souverän eine klare Entscheidung trifft, dann werden wir das akzeptieren." In einer Sondersitzung des CDU-Vorstands hatten dann in der Nacht auf Dienstag 31 von 46 stimmberechtigten Vorstandsmitgliedern für den eigenen Parteivorsitzenden Laschet als Kanzlerkandidaten plädiert. Neun stimmten für Söder, sechs enthielten sich.

SN/APA/dpa/Pool/Michael Kappeler CSU-Chef Söder gab Dienstagmittag seinen Rückzug bekannt.



Markus Söder lenkte daraufhin Dienstagmittag ein. "Die Würfel sind gefallen", mit diesen Worten begann Söder die Pressekonferenz, bei der er seinen Rückzug als Kanzlerkandidat ankündigte - und somit den Weg für Armin Laschet frei machte.

"Ich danke Markus Söder dafür, dass er der CDU und auch mir persönlich die Unterstützung der CSU und des Parteivorsitzenden zugesagt hat", sagte Laschet am Dienstag. Der Unions-Kanzlerkandidat betonte, dass er in Zukunft eng mit dem bayerischen Ministerpräsidenten zusammenarbeiten werde. "Ich werde mich mit ihm - täglich, zweitäglich, wöchentlich, wenn es nötig ist - abstimmen." Zudem wollen die CDU und die CSU mit einem gemeinsamen Wahlprogramm in den Bundestagswahlkampf gehen.

Auch Söder gab sich am Dienstag versöhnlich. Er akzeptiere und respektiere das Ergebnis. Dabei gehe es ihm um den Zusammenhalt in der Union, der zuletzt unter dem Machtkampf gelitten habe. Denn, so Söder: "Nur eine geschlossene Union kann erfolgreich werden."

Dennoch stichelte CSU-Generalsekretär Markus Blume und sagte: "Markus Söder war erkennbar der Kandidat der Herzen. Aber in der Demokratie und gerade auch in der innerparteilichen Demokratie entscheidet etwas anderes, nämlich am Ende die Mehrheit. Deshalb respektieren wir das Ergebnis, und deshalb ist Armin Laschet der Kanzlerkandidat der Union."