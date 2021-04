Machtkampf in der Union entschieden: Laschet wird Kanzlerkandidat

Dienstagmittag hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder seine Kanzlerkandidatur zurückgezogen. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet wird Kanzlerkandidat der Union.

"Die Würfel sind gefallen", mit diesen Worten begann Markus Söder die Pressekonferenz, bei der er sich zu dem CDU-Votum für Laschet äußerte. Armin Laschet zieht als Kanzlerkandidat der Union in den Bundestagswahlkampf.

Einen Tag zuvor hatte Söder angekündigt: "Wenn die CDU souverän eine klare Entscheidung trifft, dann werden wir das akzeptieren." In einer Sondersitzung des CDU-Vorstands hatten dann in der Nacht auf Dienstag 31 von 46 stimmberechtigten Vorstandsmitgliedern für den eigenen Parteivorsitzenden Laschet als Kanzlerkandidaten plädiert. 9 stimmten für Söder, 6 enthielten sich.

SN/APA/dpa/Pool/Michael Kappeler CSU-Chef Söder gab Dienstagmittag seinen Rückzug bekannt.



Markus Söder hatte seine Kanzlerkandidatur für die Union mit seinen guten Umfragewerten in der Bevölkerung begründet. Auch in der Parteibasis gab es eine große Zustimmung für den CSU-Chef. "Wir haben für dieses Angebot unglaublich viel Zuspruch erhalten", sagte Söder bei der Pressekonferenz am Dienstag. Und konnte es nicht lassen, einen kleinen Seitenhieb zu machen, als er betonte, dass die Unterstützung vor allem von jenen Unionspolitikern kam, "die auf die Zukunft der Union aus waren". Auch CSU-Generalsekretär Markus Blume legte nach und sagte: "Markus Söder war erkennbar der Kandidat der Herzen. Aber in der Demokratie und gerade auch in der innerparteilichen Demokratie entscheidet etwas anderes, nämlich am Ende die Mehrheit. Deshalb respektieren wir das Ergebnis, und deshalb ist Armin Laschet der Kanzlerkandidat der Union."

Auch hat es laut Söder noch nie einen bayerischen Politiker gegeben, der so viel Zuspruch auch in der Bevölkerung bekommen hatte. Er würde aber das Ergebnis akzeptieren und respektieren. Dabei gehe es ihm um den Zusammenhalt in der Union, der zuletzt unter dem Machtkampf zwischen Söder (CSU) und Laschet (CDU) gelitten habe. Denn, so Söder: "Nur eine geschlossene Union kann erfolgreich werden."