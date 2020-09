Machtkampf um CDU-Chefposten: Wie steht es um die Chancen von Laschet, Röttgen und Merz?

Zehn Wochen vor dem Parteitag ist die Lage im Machtkampf der CDU unübersichtlich. Wie stehen die Chancen für Merz, Laschet und Röttgen? Und welche Rolle spielt CSU-Mann Söder?

Knapp ein Jahr ist es noch hin, bis in Deutschland ein neuer Bundestag und damit auch ein neuer Kanzler gewählt wird. Wer CDU-Chef wird, das wird auf dem Parteitag am 4. Dezember in Stuttgart entschieden. Wer den Parteivorsitz der Christsozialen übernimmt, gilt zugleich als aussichtsreichster Unions-Kanzlerkandidat. Am Montag haben sich nun erstmals seit Langem die drei Kandidaten in der Parteizentrale getroffen. Sie kamen auf Einladung der Noch-CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, um den Fahrplan bis zum Parteitag zu besprechen. Der Wahlkampf ist ...