Machtübernahme der Taliban: USA suchen nach den Schuldigen

Die Taliban kehrten so schnell an die Macht zurück, wie sie die Amerikaner einst aus der Regierung vertrieben hatten. Das Weiße Haus und die Geheimdienste versuchen sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe zu schieben, warum niemand für diesen Ausgang plante.

SN/AFP Joe Biden muss sich rechtfertigen.