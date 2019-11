Machtvakuum, Chaos und Plünderungen nach Morales' Rücktritt in Bolivien

Präsident und Vize-Präsident zurückgetreten, die Vorsitzende des Senats und ihr Stellvertreter auch abgedankt, Feuer, Plünderungen und Gewalt in der Haupstadt La Paz und dem Rest des Landes.

Bolivien ist nach dem Rücktritt von Staatschef Evo Morales am Sonntag in ein gefährliches Machtvakuum gefallen. Niemand wollte oder konnte zunächst die Übergangspräsidentschaft des Andenstaates übernehmen, da mit Morales sein Vize Alvaro Garcia Linera und auch Senats-Präsidentin Adriana Salvatierra sowie der Erste Vize-Vorsitzende ihren Rücktritt erklärten. Erst die zweite Vize-Präsidentin des Senats, Jeanine Añez, fand sich bereit, die Geschäfte in Bolivien zu übernehmen. "Ich werde am Montag in La Paz sein, um förmlich die Nachfolge im Präsidentenamt anzutreten und Neuwahlen anzuberaumen", sagte die oppositionelle Senatorin.

Allerdings ist völlig unklar, ob das Parlament am Montag den Rücktritt von Morales annimmt, der sich an einem unbekannten Ort aufhält. Mexiko bot ihm politisches Asyl an. Die Organisation Amerikanischer Staaten OAS forderte umgehende Neuwahlen. Bolivien steht vor Stunden großer Unsicherheit.

Am Sonntag hatten sich die Ereignisse überschlagen. Zunächst erklärte die OAS die Präsidentenwahl vom 20. Oktober, die Morales eine vierte Amtszeit sichern sollte, für praktisch gefälscht. Daraufhin rief der Staatschef umgehend Neuwahlen aus. Am Mittag aber legten ihm die Oberbefehlshaber der Polizei und des Militärs den Rücktritt nahe, angeblich um das seit Wochen im Chaos versinkende Land zu "befrieden". Dem kam der Präsident dann gegen 16 Uhr Ortszeit auch nach.

In einer kurzen TV-Ansprache machte der 60-jährige Sozialist, der Bolivien seit 2006 regierte, einen "bürgerlich-polizeilichen Staatsstreich" für sein politisches Ende verantwortlich. "Mein Fehler ist es Indigener, Gewerkschafter und Koka-Bauer zu sein", sagte Morales. Mit Verweis auf die anhaltenden politischen Spannungen kritisierte er später über den Kurznachrichtendienst Twitter, die Polizei habe einen "illegalen" Haftbefehl gegen ihn erlassen und "gewalttätige Gruppen" hätten sein Haus angegriffen. Der Polizeichef dementierte, dass ein Haftbefehl gegen Morales existiere.

Am Sonntagabend versanken La Paz und die nahegelegene Millionenstadt El Alto im Chaos. Medienberichten zufolge zogen wütende Anhänger der Regierungspartei MAS plündernd durch die Straßen und errichteten Barrikaden. Das Haus der Bürgermeisterin von El Alto, Soledad Chapetón, wurde ebenso angegriffen wie ein Busbahnhof in La Paz. Dort gingen mehrere Busse in Flammen auf. Zudem wurden die Stationen der Seilbahnen attackiert, die La Paz mit El Alto verbinden. Vereinzelt waren Explosionen zu hören. Mehrere Rundfunksender und die größte Tageszeitung "Página Siete" stellten die Berichterstattung nach Drohungen ein. In der Nacht zu Montag lag eine gespannte Stille über der Stadt. Polizei und Militär waren nur vereinzelt auf den Straßen unterwegs.

Das abrupte Ende der Präsidentschaft von Morales weckt zum einen Erinnerungen an die 1970-er Jahre in Lateinamerika, als in Chile, Argentinien und Uruguay die Militärs die Macht übernahmen und besonders in Chile eine linke Regierung stürzten. In Bolivien scheinen die Streitkräfte kein Interesse an der Machtüberahme zu haben, aber es ist dennoch ein bedenkliches Zeichen für die Demokratie, wenn die Sicherheitskräfte einem Präsidenten klar machen, dass seine Ära zu Ende ist. Carlos Mesa, der schärfste politische Widersacher von Morales und unterlegener Präsidentschaftskandidat, feierte den Rücktritt als einen Sieg der Demokratie. Über Twitter erklärte er, es sei "das Ende der Tyrannei".

Die Lehre von Bolivien ist aber auch, dass das Volk es nicht mehr so einfach hinnimmt, wenn sich ein Präsident an die Macht klammert und dabei das Recht bricht, wie es Morales getan hat. Der Linkspräsident verkannte offenbar total, dass die Bolivianer trotz Erfolgen bei Armutsbekämpfung und Wirtschaftsaufschwung von seiner zunehmenden Wendung zum Autoritarismus genug hatten. Die Ereignisse in dem kleinen Andenstaat dürften den Oppositionsbewegungen in Venezuela und Nicaragua neuen Schwung geben. Dort versuchen die Menschen seit Jahren, die linken Machthaber Nicolás Maduro und Daniel Ortega los zu werden, die sich vor allem auch durch die Gleichschaltung der Institutionen an der Macht festgesetzt haben.

Morales regierte Bolivien seit bald 14 Jahren. Der frühere Koka-Bauer hatte sich zum dritten Mal zur Wiederwahl gestellt, obwohl die Verfassung höchstens eine Wiederwahl vorsieht und er auch ein entsprechendes Referendum zur Änderung der Verfassung verloren hatte. Morales überwand diese Hürde mit Hilfe der Justiz, die eine Begrenzung der Amtszeiten als Verletzung der Menschenrechte bezeichnete.