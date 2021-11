Die Union leckt ihre Wunden nach dem Wahldebakel, SPD, Grüne und FDP demonstrieren ihre Einigkeit. Zu lange hat die deutsche Politik die Corona-Lage nicht im Blick gehabt. Das müssen die Menschen im Land nun büßen.

Jede Woche nimmt die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland um 40 Prozent zu. "Es herrscht eine Notlage in unserem Land. Wer das nicht sieht, der macht einen sehr großen Fehler", sagte Lothar Wieler, Chef des Robert Koch-Instituts, diese Woche. Und die Politik? SPD, Grüne und FDP sind in Gespräche zur Regierungsbildung vertieft - die Union sucht ihre Rolle in der Opposition. Das Machtvakuum in Deutschland hat einen hohen Preis.

Allein am Donnerstag - als sich Union und die ...