Macron drängt bei Libanon-Geberkonferenz auf Reformen

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat zum Auftakt der zweiten internationalen Geberkonferenz für den Libanon erneut auf politische Reformen in dem Land gedrängt. Die libanesische Führung habe ihre Zusagen zur Bildung einer neuen Regierung und zur Einleitung von Reformen nicht eingehalten, kritisierte er am Mittwoch in der Videokonferenz mit rund 30 Staats- und Regierungschefs.

SN/APA (AFP)/THOMAS COEX Macron rief bereits im August zu massiver Unterstützung auf