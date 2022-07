"Macron empfängt den Mörder meines Verlobten"

Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman wurde im Élysée-Palast empfangen. Darüber war nicht nur die Witwe des getöteten Journalisten Jamal Khashoggi schockiert.

US-Präsident Joe Biden tauschte bei seinem Besuch in Saudi-Arabien vor zwei Wochen einen freundlichen Faustschlag mit dem Mann aus, den er im Wahlkampf noch als "Paria", als Ausgestoßenen, gebrandmarkt hatte. Emmanuel Macron wiederum schüttelte diesem vermeintlichen Paria, dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman, am Donnerstagabend auf dem roten Teppich vor dem Élysée-Palast in Paris lange die Hand.

Übernachtet hatte MbS, wie bin Salmans Name abgekürzt wird, in seinem 2017 gekauften Schloss "Ludwig XIV" unweit von Schloss Versailles - ...