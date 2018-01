Frankreichs Präsident nimmt soziale Netzwerke und TV-Sender ins Visier. Per Gesetz soll die Verbreitung von Lügen und falschen Nachrichten unterbunden werden.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will per Gesetz gegen die Verbreitung von Fake News im Internet vorgehen. Beim Neujahrsempfang für die beim Élysée-Palast akkreditierte Presse kündigte der Präsident die Ausarbeitung eines entsprechenden Gesetzesprojekts an, um die Propagierung von Lügen und falschen Nachrichten zu unterbinden.