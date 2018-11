Macron geht mit den Liberalen in die Europawahl

Die französische Bewegung "En Marche" stärkt die ALDE-Fraktion. Spitzenkandidaten will das Bündnis keinen aufstellen.

Einen Tag nach der Europäischen Volkspartei (EVP) hielten die Liberalen (ALDE) am Freitag ihren Parteikongress ab. Anders als am Vortag bei der EVP in Helsinki ging es in Madrid aber nicht um die Wahl des gemeinsamen Spitzenkandidaten für die Europawahl. "Wir wählen nicht einen Kandidaten wie Manfred Weber, der um ein Amt kämpft. Wir beraten unsere gemeinsamen Inhalte", ließ FDP-Chef Christian Lindner vom Kongress via Twitter wissen. Anfang des kommenden Jahres soll dann in Berlin anstatt eines einzelnen Kandidaten ein "Spitzenteam" für die Europawahl vorgestellt werden.