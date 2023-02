Macron hält trotz Massenprotesten an Pensionsreform fest

Der französische Präsident Emmanuel Macron hält trotz wochenlanger Massenproteste und Streiks an seiner umstrittenen Pensionsreform fest. "In der Summe wissen die Leute, wir müssen alle etwas länger arbeiten im Schnitt, sonst können wir unsere Pensionen nicht gut finanzieren", sagte Macron am Dienstag beim Besuch des Großmarkts von Paris.

SN/APA/AFP/POOL/MICHEL EULER Macron und seine Parteigenossen wollen die Reform durchdrücken