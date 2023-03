Macron im Streit um Pensionsreform gesprächsbereit

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat den Gewerkschaften nach wochenlanger Zurückhaltung im Pensionsstreit Gesprächsbereitschaft signalisiert. "Die Regierung ist bereit zum Zuhören und zum Dialog", heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten Schreiben des Präsidenten an die Gewerkschaften. Die Unzufriedenheit und die Ängste der Bevölkerung seien "nicht zu unterschätzen". Dennoch sei die Reform "nötig, um das Pensionssystem auszugleichen", betonte er.

BILD: SN/APA/AFP/EMMANUEL DUNAND Macron betonte erneut die Notwendigkeit der Reform