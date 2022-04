Macron kann nach TV-Duell auf Wiederwahl hoffen

Der französische Staatschef Emmanuel Macron geht nach dem Fernsehduell mit seiner Rivalin Marine Le Pen als klarer Favorit in die Stichwahl um die Präsidentschaft. Auch die fast drei Stunden lange und teil hitzig geführte TV-Debatte mit dem Amtsinhaber konnte die rechte Herausforderin nicht nutzen, um die Stimmung zu drehen. In einer Umfrage des Senders BFM in der Nacht auf Donnerstag fanden 59 Prozent der Zuschauer Macron überzeugender.

SN/APA/AFP/POOL/LUDOVIC MARIN Macron stellte sich seiner Herausforderin