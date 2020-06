Macron kündigte Lockerungen für Montag an

Frankreich lockert ab Montag die wegen der Corona-Pandemie verhängten Beschränkungen weiter. Das kündigte Staatspräsident Emmanuel Macron am Sonntagabend in einer Fernsehansprache an. Nach seinen Worten können im Pariser Großraum erstmals wieder alle Restaurants und Cafes zu Wochenbeginn öffnen.

SN/APA (AFP)/LUDOVIC MARIN Thema dürfte die Rezession sein