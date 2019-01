Macron kündigte trotz Protesten für 2019 weitere Reformen an

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will trotz der anhaltenden Proteste der "Gelbwesten" seine Reformpolitik im neuen Jahr vorantreiben. In seiner Neujahrsansprache kündigte er unter anderem die Umsetzung der Pläne zu Arbeitslosenversicherung, Öffentlichen Dienst und Pensionen an. Dabei stimmte er die Bevölkerung auch auf Einschnitte ein.

SN/APA (AFP)/MICHEL EULER Macrons Beliebtheit befindet sich derzeit auf einem Tiefstand