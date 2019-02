Macron lädt Italiens Präsident zu Besuch nach Paris ein

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat den italienischen Staatschef Sergio Mattarella zu einem Besuch in Paris eingeladen. Die Einladung erhielt Mattarella vom französischen Botschafter, Christian Masset, den er im Quirinalpalast in Rom empfing. Mattarella nahm die Einladung an, berichteten italienische Medien am Donnerstag.

SN/APA (AFP)/LUDOVIC MARIN Macron bekommt Besuch aus Italien