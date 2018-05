Macron lässt Putin alt aussehen

Beim diesjährigen Petersburger Wirtschaftsforum tauchte mit Emmanuel Macron zum ersten Mal seit Beginn der Krimkrise ein westeuropäischer Staatschef auf.

Es endete mit einem Podium, auf dem unter anderem der Japans Premier Shinzo Abe, IWF-Chefin Christine Lagarde und vor allem der französische Präsident Emmanuel Macron saßen. Sie alle hörten Wladimir Putin zu, der eine "weitere Ausweitung der Freiheiten" in Russland ankündigte. Abe scherzte über ein WM-Finale Russland-Japan, Macron philosophierte über Selbstvertrauen als Voraussetzung für Vertrauen. Eine Schönwetterveranstaltung. Und aus dem Plenum frohlockte der russische Senator Alexei Puschkow per Twitter: "Russland ist nicht zu isolieren." Dass sich mit Macron zum ersten Mal seit der Beginn der Krimkrise 2014 ein westeuropäischer Staatschef auf dem alljährlichen Treffen blicken ließ, hatten die russischen Medien schon im Voraus als neuen diplomatischen Triumph Putins gefeiert.



Macron kam mit mehr als 50-bilaterale Vereinbarungen im Gepäck, darunter den Einstieg des französischen Rohstoffkonzerns Total in ein neues russisches Flüssiggasprojekt mit 2,55 Milliarden Dollar. Und er verzichtete im Gegensatz zu seinem ersten Treffen mit Putin in Versailles vor einem Jahr auf frontale Kritik. Als wolle er die russischen Erwartungen bestätigen, dass schwache und unselbstständige Europa suche angesichts der Verwerfungen mit Donald Trump neue Nähe oder gar Anlehnung bei Russland.



Frankreich sei wie Russland für den Fortbestand des Atomvertrages mit dem Iran, sagte Macron. Und er wolle mit Russland einen neuen Mechanismus zur Koordinierung der Verhandlungsplattformen von Astana entwickeln, um den Syrienkonflikt zu lösen. Frankreich akzeptiere auch die neue Führungsrolle, die Russland sich in der eigenen Nachbarschaft, aber auch im Nahen Osten aufgebaut habe. Aber es erwarte ebenso, dass Russland die Interessen Europas und seiner Partner akzeptiere. Macron redete von gemeinsamen europäischen Wurzeln, von Peter dem Großen, de Gaulle, Puschkin und von Jules Vernes "Kurier des Zaren".



Je länger Macron plauderte, umso tiefer sanken Putins Mundwinkel. Das mag an den vierstündigen Verhandlungen vorher gelegen haben, beide Staatschef hatten sie als "sehr offen" bezeichnet, eine diplomatische Umschreibung für Streit. Aber Macrons Visionen von der "gemeinsamen europäischen Kreativität" behagte auch den anderen Russen im Saal nicht. Einige Hardliner mögen sich angesichts solcher rhetorischen Umarmungen schon nach langen Abschottung gegenüber dem "dekadenten" Europa zurückgesehnt haben.



Wladimir Putin redete auf der Pressekonferenz 18 Minuten, Macron knapp 36 Minuten. Er duzte seinen Amtskollegen, erklärte ihm etwas altklug, Petersburg sei ja seine Stadt, Putin sei hier aufgewachsen, habe hier gelernt, die Stadt später verwaltet. Außenminister Sergei Lawrow blickte stirnrunzelnd auf die Uhr, Verteidigungsminister Sergei Schoigu pumpte wiederholt die Backen auf.