Macron lehnt Forderungen korsischer Nationalisten ab

Bei seinem ersten offiziellen Besuch auf Korsika hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zentrale Forderungen der regierenden Nationalisten zurückgewiesen. In einer Rede zur Zukunft der Mittelmeerinsel sprach sich Macron am Mittwoch in Bastia dagegen aus, die korsische Sprache dem Französischen gleichzustellen.

