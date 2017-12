Der französische Präsident Emmanuel Macron hat seine Neujahrsansprache zu einem Appell an alle Europäer genutzt, ihn bei seinem Ziel eines "großen Projekts" für Europa zu unterstützen. "Meine lieben europäischen Mitbürger, 2018 ist ein besonderes Jahr, und ich werde Sie in diesem Jahr brauchen", sagte er am Sonntagabend.

