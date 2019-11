Macron ruft vier Jahre nach Anschlägen zur Einheit auf

Vier Jahre nach den islamistischen Anschlägen in Paris mit 130 Toten hat der französische Präsident Emmanuel Macron das Land zur Einheit aufgerufen. Wenn sich Frankreich spalten lasse, hätten die Täter nachträglich gewonnen, schrieb Macron am Mittwoch auf Twitter. In Paris wurde der 130 Toten und mehr als 350 Verletzten mit Kranzniederlegungen und Schweigeminuten gedacht.

