Macron ruft zu doppelten Anstrengungen für EU-Reform auf

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die EU-Partner zu deutlich größeren Reformbemühungen aufgerufen. "Wir müssen unsere Anstrengungen verdoppeln", sagte Macron am Montag in einer Rede vor den französischen Botschaftern in Paris. Knapp ein Jahr nach seiner Europarede an der Pariser Sorbonne kündigte er "neue Initiativen" und "neue Allianzen" an.

SN/APA (AFP)/PHILIPPE WOJAZER Macron hielt eine Rede in Paris