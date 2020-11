Macron "sehr schockiert" über brutales Polizeivideo

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat auf die Veröffentlichung eines brutalen Polizeivideos reagiert. Er sei "sehr schockiert", hieß es am Freitag aus Kreisen des Präsidentenpalasts. Vier Beamte, die zuvor suspendiert worden waren, sollten nach Angaben der Staatsanwaltschaft am Nachmittag in Polizeigewahrsam verhört werden. Sie hätten eine entsprechende Vorladung erhalten.

SN/APA (Archiv/AFP)/LUDOVIC MARIN Macron äußerte sich zu Video von Polizeieinsatz