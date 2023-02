Macron sichert Ukraine "Unterstützung bis zum Sieg" zu

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat der Ukraine bei der Abwehr des russischen Angriffskriegs "Unterstützung bis zum Sieg" zugesichert. "Die Ukraine kann auf Frankreich und Europa zählen, um diesen Krieg zu gewinnen", sagte Macron am Mittwochabend bei einem Treffen mit Präsident Wolodymyr Selenskyj und Deutschlands Kanzler Olaf Scholz in Paris. "Wir stehen entschlossen an der Seite der Ukraine, um sie bis zum Sieg zu begleiten. Russland kann und darf nicht gewinnen."

SN/APA/AFP/EMMANUEL DUNAND Scholz und Macron warten auf Selenskyj