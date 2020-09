Macron traf weißrussische Oppositionsführerin Tichanowskaja

Der französische Präsident Emmanuel Macron ist während eines Besuchs in Litauen mit der weißrussischen Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja zusammengekommen. Das etwa halbstündige Gespräch fand am Dienstag in einem Hotel der Hauptstadt Vilnius statt. Anschließend sagte Tichanowskaja nach einem Bericht der Nachrichtenagentur BNS, Macron habe versprochen, "alles zu tun, um bei den Verhandlungen für die politische Krise in unserem Land zu helfen."

SN/APA (Archiv/AFP)/PETRAS MALUKAS Macron will offenbar vermitteln