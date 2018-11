Macron trifft Trump und Merkel vor "Weltkriegs-Gipfel"

Vor dem "Weltkriegs-Gipfel" in Paris empfängt Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron am Samstag (11.00 Uhr) seinen US-Kollegen Donald Trump im Elyseepalast. Für Trump ist es die erste Auslandsreise nach den Kongresswahlen. Am Nachmittag (15.30 Uhr) erinnert Macron dann mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel nahe der Stadt Compiegne an das Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren.

SN/APA (AFP)/PHILIPPE HUGUEN Macron empfängt Trump im Elyseepalast