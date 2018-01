Macron und Erdogan ohne Annäherung bei Menschenrechten

Die tief greifenden Differenzen zwischen der Europäischen Union und der Türkei halten auch nach einem Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan bei seinem französischen Kollegen Emmanuel Macron an. Macron räumte in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem Gast am Freitag in Paris ein, es gebe weiter Meinungsverschiedenheiten in der Frage der Menschenrechte.

SN/APA (AFP)/LUDOVIC MARIN Erdogan zu Gast bei Macron in Paris