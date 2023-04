Macron und von der Leyen treffen Chinas Staatschef Xi

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kommen am Donnerstag in Peking zu Gesprächen mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping zusammen. Beide wollen separat und auch im Dreierformat beraten, wobei der russische Angriffskrieg in der Ukraine und die Wirtschaftsbeziehungen im Fokus stehen. Macron hält sich bereits seit Mittwoch zu einem dreitägigen Staatsbesuch in China auf.

BILD: SN/APA/AFP/POOL/LUDOVIC MARIN Xi empfängt Macron und von der Leyen