Macron unterstützt Rückkehr Russlands in Europarat

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die Rückkehr Russlands in die Parlamentarische Versammlung des Europarats in einer Rede vor dem Gremium begrüßt. Er unterstütze diese Entscheidung voll, sagte Macron am Dienstag vor den Abgeordneten in Straßburg.

SN/APA (AFP)/FREDERICK FLORIN Macron bei seiner Rede vor dem Gremium