Macron verurteilt Angriff auf 8-Jährigen mit Kippa

Nach einem Angriff auf einen Achtjährigen in Frankreich, der eine Kippa trug, hat Staatschef Emmanuel Macron jüdischen Franzosen Unterstützung bekundet. "Jedes Mal, wenn ein Bürger wegen seines Alters, seines Aussehens oder seiner Religion angegriffen wird, greift man die ganze Republik an", erklärte der Präsident in der Nacht auf Mittwoch auf Twitter.

SN/APA (AFP)/PHILIPPE WOJAZER Macron will Antisemitismus keine Chance geben