Macron vor Stimmungstest bei Kommunalwahlen in Frankreich

Trotz der Coronavirus-Krise werden am Sonntag in Frankreich Tausende neue Bürgermeister und Gemeindevertreter gewählt. Am Sonntag findet der erste Wahlgang der Kommunalwahlen statt. Rund 48 Millionen Wähler können ihre Stimme abgeben. Auch in Frankreich lebende EU-Bürger dürfen über die Besetzung der Kommunalparlamente mitbestimmen.

SN/APA (AFP)/PHILIPPE LOPEZ Wahlplakate für Kommunalwahlen in Paris