Macron will ins Volk hören

Wie Frankreichs Präsident den Gelbwesten den Wind aus den Segeln nehmen will. Die Opposition spricht von einem "großen Ablenkungsmanöver".

Das hat es in der Geschichte der V. Republik noch nicht gegeben. Zwei Monate lang sollen die Franzosen ihr Herz ausschütten. Sagen, wo sie der Schuh drückt. Vorschläge unterbreiten und Ideen lancieren, wie ihre Lage verbessert und die der französischen Gesellschaft insgesamt gerechter organisiert werden könnte. Die Einladung zu dieser "großen nationalen Debatte" ist in einem langen Brief enthalten, den Präsident Emmanuel Macron am Sonntag an die Franzosen richtete. Der Startschuss zu dieser Debatte wird heute, Dienstag, vor 600 Bürgermeistern und Gemeindevertretern in der Ortschaft Grand-Bourgtheroulde in der Normandie gegeben. Und so soll es dann landauf, landab bis Mitte März weitergehen.