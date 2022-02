Macron will "Renaissance der Atomkraft"

Frankreichs Präsident kündigt den Bau sechs neuer AKW an. Alte Meiler sollen möglichst lange am Netz bleiben.

Offiziell hat Emmanuel Macron seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl in zwei Monaten immer noch nicht erklärt. Aber sein Auftritt am Donnerstag in Belfort erinnerte stark an Wahlkampf. "Pragmatisch" wolle er vorgehen, versprach der 44-Jährige, um bis 2050 Klimaneutralität und Unabhängigkeit in Sachen Energie zu erreichen. Zum einen gehe es darum, den Energieverbrauch zu verringern, ohne die Lebensqualität einzuschränken. Zum anderen dürfe Frankreich bis 2050 keine fossilen Energieträger mehr brauchen. "Die Zukunft wird elektrisch sein", sagte der Präsident. Der Bedarf an ...